Разработка дизайн-макета скрэтч-карты

Разработать дизайн карты предоплаты в соответствии с требованиями:

Макет карты выполняется в масштабе 1:1. Размер карты 84x53мм, радиус закругления 3 мм. Печатное поле должно иметь запас по 3 мм на каждую сторону (размер 90x59мм)

Файл макета пластиковой карты должен быть в форматах .ai, .eps (Adobe Illustrator V4.0 - V8.0), возможно предоставление макета в формате CorelDraw V3.0 – V11.0. Файлы в формате .psd принимаются только с разбивкой по слоям (фон, изображения, текст) снабжённые необходимыми комментариями.

Макет карты должен быть выполнен в цветовой системе CMYK, для отдельных элементов изображения цвет может быть задан номером по палитре Pantone.

Растровые элементы изображения должны быть сделаны с разрешением 400 dpi (точек на дюйм) в режимах CMYK, Grayscale и не менее 800 dpi - режим Bitmap. Так же, их необходимо предоставить отдельными файлами.

Текстовые элементы макета карты должны быть переведены в кривые. При использовании больших текстовых массивов необходимо предоставить все при-меняемые в данном блоке шрифты.

Все элементы изображения, кроме фона, не должны располагаться ближе, чем на 3мм от края карточки.

Вместе с макетами НЕОБХОДИМЫ файлы с сопоставленными оборотными и лицевыми сторонами карт. (.jpg, .gif, и т.д.)

Фон карты покрывает весь макет (90x59).

Есть картинка для использования в дизайне, но ее нужно перерисовать.