Новогодняя открытка

Уважаемые коллеги! Нужна помощь специалиста! Нужен макет газеты или какогй либо печатной продукции, в кореле или индизайне, чтонибудь простенькое очень даже подойдет! Оставляйте пожалуйста ваши предложения!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходимо разработать новогоднюю открытку, которую без проблем можно будет распечатать в полиграфии)
Требования, как и в предыдущем проекте - простенько и красиво.
icq - 356950189
Подробнее:
На сколько я понимаю, то это должно быть два файлика в формате cdr или tiff. В первом картинка (на новогоднюю тему) с использованием логотипа http://www.hosting.ua/templates/hosting_ua/images/logo_block_05_2.jpg.
А во втором шаблончик, где мы могли написать свой текст.
Заранее всем спасибо.
Жду Ваших набросков.
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