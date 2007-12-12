Новогодняя открытка

Здравствуйте! Необходимо разработать новогоднюю открытку, которую без проблем можно будет распечатать в полиграфии)

Требования, как и в предыдущем проекте - простенько и красиво.

icq - 356950189

Подробнее:

На сколько я понимаю, то это должно быть два файлика в формате cdr или tiff. В первом картинка (на новогоднюю тему) с использованием логотипа http://www.hosting.ua/templates/hosting_ua/images/logo_block_05_2.jpg.

А во втором шаблончик, где мы могли написать свой текст.

Заранее всем спасибо.

Жду Ваших набросков.