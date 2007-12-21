Дизайн чайной карты ресторана Самолет

$100
Верстка полиграфииЗавершен9 заявок415 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уже есть макет чайной карты. Обновился ассортимент. Нужно сделать небольшой редизайн. Это значит не только

забить контент, но и обновить дизайн )

Забить новые чай и их описание. Работы на 1 день. Описание чаев взять с сайта www.rusteaco.ru

Списко чаев в приложенном файле. Нужно еще сделать описание кофеев - найти их в интернете )

В ваших заявках ВСЕГДА публикуйте цену и сроки и условия оплаты. Без этого предложения не рассматриваются.

16 лет назад
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
Выбранные исполнители
JumpingJack
Шустерман 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Все сделал быстро и качественно. Спасибо.
Работать приятно. Платит аккуратно, после первых эскизов. Вмешательство в процесс обосновывает, контраргументы воспринимает правильно и полностью. Резюме: Сурьезный дядька, "ругаться с лансерами просто некогда" :) Результат: http://www.weblancer.net/users/JumpingJack/portfolio/215119.html#item
tixonya
Гость 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
очень занят ) наверное много заказов )
  • Похожие заказы

  • Разработка дизайн-макета скрэтч-карты

    $100

    Разработать дизайн карты предоплаты в соответствии с требованиями: Макет карты выполняется в масштабе 1:1. Размер карты 84x53мм, радиус закругления 3 мм. Печатное поле должно иметь запас по 3 мм на каждую сторону (размер 90x59мм) Файл макета ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Макет визитки

    $5

    Нужен векторный макет визитки, отвечающий всем полиграфическим требованиям (CMYK, поля под обрезку, размеры и т.д.) Требования к работе: отсутствие растрированностей ("артефактов"), аккуратность, оперативность. Необходимые данные - по утверждению. Желаю удачи в работе.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Макет нанесения на CD и вкладыша

    $50

    СРОЧНО необходимы 2-3 варианта нанесения на диск и вкладыша (инсерт 4+4) Макеты 14.12.07 до 15.00 Материалы 13.12.07 до 18.00 Оплата после предоставления макетов. 100% гарантия оплаты!!!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка подложки для квартального календаря

    $15

    Исходя из материалов сайта www.arko66.ru Требуется разработка макета подложки для квартального календаря. Приветствуется креативные идеи при сохранение фирменного стиля. Условия по оплате: передача денег возможна только безналичным переводом или Яндекс.деньги

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка журнала "программа TV"

    требуется дизайнер-верстальщик. Издание на русском, объем 50 страниц + обложка. Концепция издания: программа TV. формат: чуть шире A4 периодичность: 1 в месяц Место жительства – не имеет значения ответственность постоянный доступ в интернет достаточно свободного времени для безоговорочного ведения проекта Кому ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн продукции для ТД Эксклюзив

    $250

    Необходима разработка дизайна в сжатые сроки следующей продукции: 1. Евро-буклет 2. Буклет (около 20 листов) А4 3. Презентационная папка (по готовому клише) А4, 4+0 4. Логотип Интересуют условия работы, сроки, стоимость. Компания ТД Эксклюзив основа ...

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    $100

    Требуется макет подарочного сертификата. Нужен креативный дизайнер с опытом работы. От кандидатов хотелось бы получить НЕ В ЛИЧКУ следующую информацию: 1. ФИО 2. Примеры созданных подарочных сертификатов. 3. Номер аськи

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Макет для рекламы ресторана в журнал (переделать)

    $100

    Есть информационные макеты ресторана 2-х видов. Нужно на их основе сделать рекламный макет в журнал по их требованиям. Одна полоса правая в основной журнал и 2 полосы разворотом в приложение. Размер одной полосы 144х144мм, CMYK, 300 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется сверстать PDF брошюры/буклеты

    Требуется сверстать порядка 10ти пдф брошюр .Есть английский варианты будет дан перевод. Надо сверстать идентичные брошюры без потери качества и с оригинальной подложкой, чтобы на глаз не было отличий кроме языка текста. В каждой брошюре ...

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад