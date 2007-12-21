Дизайн чайной карты ресторана Самолет

Уже есть макет чайной карты. Обновился ассортимент. Нужно сделать небольшой редизайн. Это значит не только

забить контент, но и обновить дизайн )

Забить новые чай и их описание. Работы на 1 день. Описание чаев взять с сайта www.rusteaco.ru

Списко чаев в приложенном файле. Нужно еще сделать описание кофеев - найти их в интернете )

В ваших заявках ВСЕГДА публикуйте цену и сроки и условия оплаты. Без этого предложения не рассматриваются.