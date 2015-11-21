Дизайн pdf-книги

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Нужен дизайнер pdf-книги варианте. Обложка и внутренность книги (текст и картинки имеются). Всего около 50 страниц.

Пишите примеры своих работ и стоимость услуг. 

8 лет назад
ElenaBay
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
M-H
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличная работа! Василий проявил себя как талантливый дизайнер и ответственный исполнитель. Всё выполнено в срок (не смотря на наши короткие сроки) и на высшем уровне.
Подробное ТЗ, все понятно и адекватно