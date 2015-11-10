Отредактировать макет в PSD

В ворде набросано КП, необходимо сделать макет оформленный для отправки клиентам и будущей верстки на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет двустороннего буклета под печать в JPG на турецком и файл перевода текстов в ворде, необходимо отредактировать в фотошопе, заменить тексты с турецкого на русский.
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