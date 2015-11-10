Отредактировать макет в PSD

$7
Верстка полиграфииЗавершен14 заявок233 просмотра
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Есть макет двустороннего буклета под печать в JPG на турецком и файл перевода текстов в ворде, необходимо отредактировать в фотошопе, заменить тексты с турецкого на русский.

8 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$7
2 дня
Спасибо Дмитрий, быстро и хорошо выполнил задачу. Рекомендую!
Было приятно поработать. Заказчик честный и надёжный, Всегда на связи.
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