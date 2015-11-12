Разработать макет афиши.

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Необходимо разработать макет афиши для детского мюзикла ...на новогонюю тематику.. 

8 лет назад
s1642
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
работаем не в первый раз и как всегда все на высоте.... Рекомендую....
Не в первый раз сотрудничаем. Все замечательно: надежный заказчик и хороший человек. Рекомендую.
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