Сделать макет пригласительного для электронной рассылки

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Нужно простое и милое приглашение на мероприятие для электронной рассылки.

 

В пятницу, 13-го ноября мы приглашаем друзей на Капустник, посвященный нашему открытию. В связи с этим хотелось бы разослать друзьям (в электронном

виде) приглашения. Приглашения могут иметь вполне шуточный вид любой степени креативности так как

предназначены для более-менее "своих", 

Вот что на них должно  значиться:

Кулинарный клуб КОРОЛИ и КАПУСТА приглашает:

Пятница, 13-е

КАПУСТНИК!!!

Вечеринка для друзей

в лучших кулинарно-театральных традициях

по случаю открытия Клуба.

В программе:

- собственно, КАПУСТНИК (то есть последовательность весёлых итераций хозяев и гостей с тостами, песнями,

шутками и прибаутками) - в котором вы (как мы надеемся) станете непосредственными участниками

- кулинарный мастер-класс

- винная дегустация и квиз

- благотворительная лотерея

- сюрпризы

Дресскод: как можно больше слоёв одежды ;)

Адрес: Москва ул. Восточная 4, к.1, стр.10, 8 мин. от м. Автозаводская, или скажите Яндекс-навигатору:

"Кулинарный клуб Короли и капуста"

XXXXXXXXX

Логотип в приложении.

Также в приложении картинка, которую можно использовать. Под ней мелко подписать: Анна Всесвятская.

8 лет назад
Katyapal
Катя Пал 
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Moshkina
Евгения 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
3 дня
Спасибо Евгении за оперативную работу и быстрое реагирование.
Было очень приятно и интересно работать с Екатериной!
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