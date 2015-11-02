Дизайн визитки

Нужно простое и милое приглашение на мероприятие для электронной рассылки. В пятницу, 13-го ноября мы приглашаем друзей на Капустник, посвященный нашему открытию. В связи с этим хотелось бы разослать друзьям (в электронном виде) приглашения. Приглашения ...