Табличка. Работа с текстом и фоном.

В прикреплении образец таблицы со штрафами. Необходимо сделать макет для печати на пластике, т.е. это должна быть удобная для прочтения и понимания информация. Все, что содержится в прикреплении идет на изделие.

Размер: 30 х 40 см (высота, длина)

Цвет фона: красный.

Буквы: белые или желтые (исполнитель должен показать для согласования 2 наброска), возможно с черной обводкой.

На расстоянии 1,5 см от краев контурная линия толщиной 2-3 мм (т.н. внутренний прямоугольник) с закруглениями по углам.

Выбранный исполнитель передает нам.

- исключительные права на использование, тиражирование, распространение, копирование, получившихся изображений, без права исполнителя (автора) на аналогичные действия когда-либо;

- макет должен быть передан нам в - исходном файле высокого качества (tif, cdr, png и т.д.), тоже самое, но с нанесенным логотипом компании (логотип имеется), файл в формате jpg, сжатом для WEB, тоже самое с логотипом - т.е. всего 4 файла.

Update. Я не совсем понимаю, как тут списываются средства с тарифов веблансеров, и могу предполагать, что списываются при выставлении заявки. Что бы не тратить средства с тарифа, можно стоимость и сроки указывать в текстовом поле предложения, если площадка такое позволяет.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

Оплата Киви или ЯндексДеньги, иные валюты и банковские счета по согласованию сторон.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.

ВНИМАНИЕ!!! Предложения без цены и сроков не рассматриваются.