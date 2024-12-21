Дизайн страниц воркбука

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки26 просмотров

Необходим дизайнер для создания страниц воркбука в формате А4. Задача включает расположение готового текста в черном цвете на белом фоне, добавление полосок для текста, а также создание таблиц на некоторых страницах. Дедлайн - завтра к середине дня. Бюджет - 1500-2000.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Полина
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад