Для тех кто знает Corel - jpeg перевести в Corel

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок280 просмотров

Имеется картинка 1144*524, нужно перевести в Corel для возможности ее дальнейшего радактирования.

7 лет назад
shlemyar
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров