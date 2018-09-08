Обязательно с подобным опытом и примерами. Примерно 16 полос, а4. Полоса 200-250 руб. Рассматриваем только такие цены. Оплата поэтапно. Предоплата не предполагается. Вначале 2-3 варианта дизайна, после выбор концепта и утверждение. ...
Для тех кто знает Corel - jpeg перевести в Corel
Имеется картинка 1144*524, нужно перевести в Corel для возможности ее дальнейшего радактирования.
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