Сделать презентацию строительной фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок161 просмотр

Нужна презентация для строительной фирмы узкой специальности. Логотип сайт фото объектов всё есть. Нужно скомпоновать всё красочно оформить. Жду Ваших предложений. И желательно портфолио.

7 лет назад
ICH18I
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$30
6 дней
Гений
был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
ТОП-5
Верстка полиграфии