Нужна визитка для автосервиса Название сервиса "Красный дракон" Диагностика и ремонт импортных автомобилей тел.:xxxxxxxxxxx Адрес:xxxxxxxxx Сайт : xxxxxxxxx Нам нравится вот этот дракон http://www.fotolia.com/id/4798352
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка дизайна диска и конверта для него.
Высылайте ссылку на портфолио и перечень работ по дизайну, в котором есть опыт, в icq 579-295-928
Возможно постоянное сотрудничество по разным направлениям дизайна (сайты, полиграфия, фирменный стиль).
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