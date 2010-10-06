Флаер на День Рождения

$5
Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок289 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать совсем не дорогой флаер к вечеринке в честь Дня Рождения.

Тематика вечеринки - стиляжная.

Текстовки даю.

Срок - по договоренности.

На выходе:

ЖПГ + в векторе для печати.

13 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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