Вёрстка первой и второй страницы книги

Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Вёрстка первой и второй страницы книги,в черно белом цвете.

13 лет назад
ilyapan
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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