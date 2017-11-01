Доработка каталога мебели

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок249 просмотров

Требуется доработать каталог мебели, каталог готов на 70%, необходимо все проверить, заменить чертежи, сверстать оставшийся материал, подготовить макет к печати (будет склейка с левой стороны, добавить 1 см припуск), обязательно файл в Corel Draw.

7 лет назад
guberman
Михаил 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров