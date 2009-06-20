Нужна визитка для предприятия, занимающегося выполнением контрольных работ для студентов. Уважаемые участники конкурса! Выкладывайте, пожалуйста, свое видение поставленной задачи. Пусть это будет предприятие "!!!!" с телефоном!!!!!, - личную информацию, которую ...
Изготовить книгу .PDF из MSWORD
Нужно из заданого текста (29 страниц в MSWORD) изготовить книгу в формате .PSD. Разработать обложку и внутреннее обрамление.
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