Изготовить книгу .PDF из MSWORD

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Закрыт23 заявки366 просмотров

Нужно из заданого текста (29 страниц в MSWORD) изготовить книгу в формате .PSD. Разработать обложку и внутреннее обрамление.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Merlyn
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Merlyn
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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