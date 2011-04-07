Набор дизайнеров

Верстка полиграфииЗакрыт35 заявок479 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кампания GDS осуществляет набор дизайнеров, которые работают в сфере полиграфия. Нужно, чтобы вы работали в данной сфере как минимум год, а также нужно чтобы ваши цены были не завышены. Также вы должны иметь портфолио, в котором будут примеры ваших работ в данной сфере. Работа удаленная, то есть вы сможете работать не выходя из дома.

13 лет назад
gadyachdesignstu
Евгений 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер

    Приглашаем на работу Дизайнера (полиграфия) Требования: - образование - высшее;(желательно ЛНАИ) - ОР в полиграфии от двух лет; Знание: - Графических пакетов (Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Web-design), верстки, допечатной подготовки. - Практические навыки работы в графических пакетах. Работа ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-фрилансер

    $500

    Должностные обязанности Создание шаблонов для фотокниг; Требования к кандидату Опыт работы на аутсорсе, не менее 5-ти завершенных проекта; Быстрая и аккуратная верстка; Знание дизайнерских программ Photoshop, iLLustrator, InDesign, Corel Draw; Обязательно наличие портфолио с завершенными ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайнер удаленно

    $250

    Для разработки POSM и печатных рекламных материалов нужны дизайнеры. 1) С опытом разработок POSM, обязательно в 3D. 2) С хорошим портолио дизайна печатных рекламных материалов. Знание пакета Adobe обязательно.

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Креативный дизайнер

    $500

    НУЖЕН ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР Если Вы по настоящему креативный, талантливый дизайнер, тогда Вы нам очень нужны. Требования: - Хороший вкус, умение видеть и мыслить не стереотипно, иметь оригинальные идеи. - Опыт работы от 3-х лет. - Профессиональное ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется дизайнер на постоянную работу (удаленная). Разработка полиграфии: - постеры - плакаты - листовки - флаера - баннеры и др. Оплата по 100 руб. за 1 шт. (в месяц бывает от 10 шт.) Или пишите ваши финансовые ожидания.

    Верстка полиграфии34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер полиграфии для постоянной работы

    $100

    Требуется дизайнер полиграфии для постоянной удаленной работы. Оплата: 1. Простой макет (визитка, макет в газету) - 150 руб. 2. Макет средней сложности (флаер, календарик, афиша) без обработки фотографий - 300 руб. Принцип работы: Вы находитесь online с 10:00 до 15:00 ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад