Кампания GDS осуществляет набор дизайнеров, которые работают в сфере полиграфия. Нужно, чтобы вы работали в данной сфере как минимум год, а также нужно чтобы ваши цены были не завышены. Также вы должны иметь портфолио, в котором будут примеры ваших работ в данной сфере. Работа удаленная, то есть вы сможете работать не выходя из дома.