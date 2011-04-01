Дизайнер

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Приглашаем на работу Дизайнера (полиграфия)

Требования:

- образование - высшее;(желательно ЛНАИ)

- ОР в полиграфии от двух лет;

Знание:

- Графических пакетов (Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Web-design), верстки, допечатной подготовки.

- Практические навыки работы в графических пакетах. Работа с макетами.

Личные качества:

• исполнительность, внимательность, дисциплинированность;

• коммуникабельность;

• добросовестность, ответственность.

Основные функциональные обязанности:

- дизайн полиграфических материалов (листовки, визитки, постеры, каталоги);

- верстка.

Резюме рассматриваем только с портфолио работ для рекламы (визитки, листовки, каталоги, плакаты и т.д.)

13 лет назад
arbalet
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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