НУЖЕН ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР Если Вы по настоящему креативный, талантливый дизайнер, тогда Вы нам очень нужны. Требования: - Хороший вкус, умение видеть и мыслить не стереотипно, иметь оригинальные идеи. - Опыт работы от 3-х лет. - Профессиональное ...