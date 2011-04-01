Должностные обязанности Создание шаблонов для фотокниг; Требования к кандидату Опыт работы на аутсорсе, не менее 5-ти завершенных проекта; Быстрая и аккуратная верстка; Знание дизайнерских программ Photoshop, iLLustrator, InDesign, Corel Draw; Обязательно наличие портфолио с завершенными ...
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Приглашаем на работу Дизайнера (полиграфия)
Требования:
- образование - высшее;(желательно ЛНАИ)
- ОР в полиграфии от двух лет;
Знание:
- Графических пакетов (Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Web-design), верстки, допечатной подготовки.
- Практические навыки работы в графических пакетах. Работа с макетами.
Личные качества:
• исполнительность, внимательность, дисциплинированность;
• коммуникабельность;
• добросовестность, ответственность.
Основные функциональные обязанности:
- дизайн полиграфических материалов (листовки, визитки, постеры, каталоги);
- верстка.
Резюме рассматриваем только с портфолио работ для рекламы (визитки, листовки, каталоги, плакаты и т.д.)
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