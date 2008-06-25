Нужна дорогая визитка

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Закрыт56 заявок578 просмотров

Необходимо сделать дизайн визитки.

визитка двух сторонняя: английский и украинский

текст:

ФИО

длинный перечень ассоциаций и груп, в который входит человек

телефон мобильный

телефон рабочий

факс

e-mail

Главное требование к визитки – она должна выглядеть очень дорого.

полные данные вышлю на e-mail

жду идей.

17 лет назад
3313735
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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