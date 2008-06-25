Нам нужнен дизайнер и печатная компания для работы над глянцевым журналом. Размер журнала 17 см х24см или что-то близкое к этому размеру. Пожалуйста, пишите свои предложения. Спасибо.
Нужна дорогая визитка
Необходимо сделать дизайн визитки.
визитка двух сторонняя: английский и украинский
текст:
ФИО
длинный перечень ассоциаций и груп, в который входит человек
телефон мобильный
телефон рабочий
факс
Главное требование к визитки – она должна выглядеть очень дорого.
полные данные вышлю на e-mail
жду идей.
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