Нужно разработать визитку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок199 просмотров

Интересует разработки визитки. Есть готовый логотип, который хотелось бы использовать на визитке. Направление деятельности - оказание бухгалтерских услуг на аутсорсинге. Визитка должна отражать направление деятельности в первую очередь, а уже потом личные данные владельца визитки. Т.е. это визитка для отражения именно бизнеса, а во вторую очередь уже лично владельца визитки. 

Визитку хотелось бы в деловом стиле, но без традиционных калькуляторов и ручек как символов бухгалтерии. Деловая, простая в прочтении. Без завитушек. Скорее элегантная строгость, функциональность и дороговизна.

8 лет назад
Svetlana_buh
Светлана 
41 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
8 лет назад
$20
1 день
Заказала у Ани разработку визиток для бизнеса. Когда выбирала, с кем хотелось бы поработать, обратила внимание на Анину страницу сразу. Очень понравились примеры работ, все дизайны и оформление близки мне по вкусу и по духу. Поэтому и свои визитки заказала у Ани. И не ошиблась!:) Аня представила быстро несколько образцов по моим пожеланиям, всегда была на связи, доброжелательна. Образцы очень стильные были. Я выбрала наиболее понравившийся, Аня его немного доработала, потому что я попросила еще кое-какие идеи добавить и оформить на визитке. Т.е. без проблем правки были внесены, что приятно! И на выходе получилась отличная визитка! Уже получила из типографии готовые реальные визиточки:) Очень красивые, в нашем корпоративном стиле. Большое спасибо Ане за работу! Очень ее рекомендую как надежного партнера.
Светлана - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятна в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рекомендую Светлану как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

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HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
8 лет назад
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Верстка полиграфии