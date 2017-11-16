Нужно разработать визитку

Интересует разработки визитки. Есть готовый логотип, который хотелось бы использовать на визитке. Направление деятельности - оказание бухгалтерских услуг на аутсорсинге. Визитка должна отражать направление деятельности в первую очередь, а уже потом личные данные владельца визитки. Т.е. это визитка для отражения именно бизнеса, а во вторую очередь уже лично владельца визитки.

Визитку хотелось бы в деловом стиле, но без традиционных калькуляторов и ручек как символов бухгалтерии. Деловая, простая в прочтении. Без завитушек. Скорее элегантная строгость, функциональность и дороговизна.