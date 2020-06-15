Разработка дизайна документа

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка214 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1dwudrk-wyWIhw0xDyUGEmE4WyWfyXqxdYF97p1_WoGI/edit?usp=sharing

документ в работу. Корпоративные цвета красный (#с00000), черный (#000000), белый (#ffffff), остальные на ваше усмотрение. Плюс с моей стороны будут фотографии, логотипы.

5 лет назад
ValeriyMaz
Валерий 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

juliathelaowai
Юлия 
31 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
Хорошее качество, отличное исполнение и коммуникация, рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрые правки, отличная коммуникация. Однозначно советую!

Заявки фрилансеров

juliathelaowai
Юлия 
31 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад