Нужно профессиональное портфолио компании по ремонту гостиниц, с описаниями работ, для предоставления потенциальным заказчикам. Чтобы не давать просто визитки или буклеты. При встрече с владельцами или менеджерами гостиниц, обычно они просят портфолио. Не знаю как ...
Разработка дизайна документа
https://docs.google.com/document/d/1dwudrk-wyWIhw0xDyUGEmE4WyWfyXqxdYF97p1_WoGI/edit?usp=sharing
документ в работу. Корпоративные цвета красный (#с00000), черный (#000000), белый (#ffffff), остальные на ваше усмотрение. Плюс с моей стороны будут фотографии, логотипы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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