Необходимо перерисовать 2 лого в векторе, сверстать 5 баннеров и 2 листовки. Все материалы-исходники готовы.
Разработка макетов для печати
Нужен дизайнер для разработки нескольких макетов:
1) Стандартный двусторонний календарик.
2) Листовка односторонняя, листовка двусторонняя.
3) Рекламное поле уличного штендера.
Жду ваших предложений по ценам и срокам.
Огромная просьба в личку и в аську не писать.
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