Разработка макетов для печати

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Закрыт33 заявки376 просмотров

Нужен дизайнер для разработки нескольких макетов:

1) Стандартный двусторонний календарик.

2) Листовка односторонняя, листовка двусторонняя.

3) Рекламное поле уличного штендера.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.

Огромная просьба в личку и в аську не писать.

14 лет назад
rydx
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров