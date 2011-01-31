Листовки на выставку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок313 просмотров

Необходимо срочно создать из имеющихся разрозненных материалов листовки для выставки в едином стиле в соответствии с брендбуком. (сфера эстетическая косметология)

Все материалы есть, просто они в разных форматах.

срок: 1 день

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Бьюти эксперт – описание компании

Рениалл – листовка, отличия

Реви – листовка

Кулсенс – листовка

Софтфил канюли+маска – листовка

Мезохаир,боди, фэйс, олиговит

Релан, ресветол, протолайн

Карбоксипен

Программы обучения

14 лет назад
mybex
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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