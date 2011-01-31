Добрый день. Нужно разработать три вещи: 1. Афиша. Формат А3 2. Флаер. 16x11. 3. Приглашение. 9x20. Сделать нужно очень срочно. Буквально трудиться не покладая ...
Листовки на выставку
Необходимо срочно создать из имеющихся разрозненных материалов листовки для выставки в едином стиле в соответствии с брендбуком. (сфера эстетическая косметология)
Все материалы есть, просто они в разных форматах.
срок: 1 день
Документы:
Прайс
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Бьюти эксперт – описание компании
Рениалл – листовка, отличия
Реви – листовка
Кулсенс – листовка
Софтфил канюли+маска – листовка
Мезохаир,боди, фэйс, олиговит
Релан, ресветол, протолайн
Карбоксипен
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