Дизайн и верстка баннеров и листовок под печать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка326 просмотров

Необходимо перерисовать 2 лого в векторе, сверстать 5 баннеров и 2 листовки. Все материалы-исходники готовы.

14 лет назад
vodoemy
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$100
6 дней

Заявки фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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