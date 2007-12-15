Разработка шрифта

Верстка полиграфииЗакрыт5 заявок235 просмотров
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Требуется разработать шрифт, которым написано название фирмы (все буквы продумать в таком же стиле).

Нужно сделать все сегодня.

Жду предложений

ICQ 694464

16 лет назад
r-o-m-a-n
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
art-design
Андреев 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
16 лет назад
$50
1 день
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