Сделать инструкцию для бытового насоса

Есть текст в печатном виде 3 странице A4 (текст уде набран). К нему необходимо нарисовать примерно 16-20 схематичных рисунков. Половина из них однотипные (копируются и немного дорабатываются). Расставить их по тексту. Места для рисунков в тексте мы укажем.

То есть суть задания:

- Сделать инструкцию по эксплуатации на бытовой электроприбор

- Отрисовать схематические рисунки и расставить их по местам.

- Все сверстать либо в Corel (предпочтительно), либо Illustrator.

Схемы которые надо рисовать прикреплены.