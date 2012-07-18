Сделать инструкцию для бытового насоса

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок209 просмотров

Есть текст в печатном виде 3 странице A4 (текст уде набран). К нему необходимо нарисовать примерно 16-20 схематичных рисунков. Половина из них однотипные (копируются и немного дорабатываются). Расставить их по тексту. Места для рисунков в тексте мы укажем.

То есть суть задания:

- Сделать инструкцию по эксплуатации на бытовой электроприбор

- Отрисовать схематические рисунки и расставить их по местам.

- Все сверстать либо в Corel (предпочтительно), либо Illustrator.

Схемы которые надо рисовать прикреплены.

13 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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