Создание 2 страниц по образцу ,внесение изменений в готовый файл

Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок207 просмотров
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создание 2 страниц по образцу ,внесение изменений в готовый файл пдф,выдача тоже в формате пдф для печати,оригиналы предоставлю 

8 лет назад
fart1
24 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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