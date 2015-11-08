Разработка настольного календаря

Ежедневник рассчитан на творческую аудиторию с ориентацией на достижение результатов. Переработка дизайна ежедневника: 14 страниц Исходники есть только в INDD Изменение верстки блоков информации на страницах. Страницы (структуру, цветность, стилистику) нужно будет переработать согласно ТЗ (описанию по правкам). Хочется видеть ...
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Необходимо разработать макет календаря для последующей печати. Формат - настольный календарь-домик, размер листа 210ммХ100мм, 13 односторонних листов (обложка + 12 месяцев). Содержание листов - изображение + лого+ слоган + сетка. Лого и слоган будут предоставлены. Требуется подобрать соответствующее оформление и иллюстрации, разработать дизайн. В отзывах к заказу прошу указывать примерную стоимость и сроки работы.
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