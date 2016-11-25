Доработка дизайна ежедневника А5

$135
Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок351 просмотр
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Ежедневник рассчитан на творческую аудиторию с ориентацией на достижение результатов. 

Переработка дизайна ежедневника: 14 страниц

Исходники есть только в INDD

Изменение верстки блоков информации на страницах. Страницы (структуру, цветность, стилистику) нужно будет переработать

согласно ТЗ (описанию по правкам). Хочется видеть стилистику в духе

material design.  Примеры страниц начальной версии ниже.

Снижение цветности под офсетную печать с 4 до 2.

Создание шести (6) новых страниц.

Подготовка макета для передачи в типографию (верстка).

Срок на всю работу 7 календарных дней. 

Макеты за основу с обозначением изменений и схемы новых страниц будут предоставлены подходящему кандидату. 

В исполнителе ищется специалист, который сможет довести идею "блоков информации" на странице до уровня функциональной графики.

8 лет назад
AntonDanilov_MSK
Антон Данилов 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$120
3 дня
К сожалению, Анатолий не смог уловить идею, чтобы сверстать необходимые мне макеты. Он делал очень похоже на варианты, предложенные в качестве основы. Возможно если у других будет более точное ТЗ, где уже не нужно додумывать и делать дизайн лучше, чем у конкурентов или выше средних стандартов по рынку, то тогда Анатолий Вам подойдет. Пару раз не выходил на связь в обозначенное время. Но итоге в сроки уложился, но результат не оправдал ожиданий.
Антон адекватный заказчик. Рекомендую