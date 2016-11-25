Доработка дизайна ежедневника А5

К сожалению, Анатолий не смог уловить идею, чтобы сверстать необходимые мне макеты. Он делал очень похоже на варианты, предложенные в качестве основы. Возможно если у других будет более точное ТЗ, где уже не нужно додумывать и делать дизайн лучше, чем у конкурентов или выше средних стандартов по рынку, то тогда Анатолий Вам подойдет. Пару раз не выходил на связь в обозначенное время. Но итоге в сроки уложился, но результат не оправдал ожиданий.