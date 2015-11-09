Дизайн полиграфии

Верстка полиграфииЗакрыт22 заявки220 просмотров
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Есть небольшая работа, но ее надо выполнить. Она связана с полиграфией, поэтому надо понимать специфику.

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8 лет назад
Mannus
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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