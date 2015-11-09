Дизайн 5 брошюр А5 в рамках одной общей темы экопродукции

Заказчик: Экологический союз (www.ecounion.ru)

Создать отдельные (самостоятельные) брошюры по разным группам продукции (всего пять групп продукции) А5 формата, но при этом объединить все брошюры посредством обложки-органайзера. Чтобы из «тематической папки» можно было извлекать нужную брошюру, при этом, при необходимости, использовать весь комплект брошюр, как единый презентационный продукт.

Обложка-органайзер будет посвящена теме экопродукции. В нее войдут брошюры об экологичности продуктов питания, средств для уборки дома, строительных и отделочных материалах, косметики, техники.

Более подробно – в ТЗ и в описании структуры брошюр.

Конкретные тексты уже проработаны и будут высланы исполнителю.

Способ оплаты – любой