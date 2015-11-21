Лифлет А4 (2 сгиба)

Андрей - настоящий Профессионал и мастер своего дела! Четко в обговоренный срок были представлены два варианта на выбор, оба отличные! Мелкие правки вносились моментально, Андрей был на связи все время, до сдачи в типографию. И на этом этапе он оказал неоценимую помощь, т.к. я с типографиями никогда не общалась, их терминологию не понимаю - Андрей терпеливо объяснил, что мне от них нужно, а им - от меня..))) Кроме того, Андрей очень легкий и приятный в общении человек, работать с ним - одно удовольствие!)) Обязательно обращусь еще и всем рекомендую!