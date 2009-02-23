Срочно. Сохранить в pdf

$5
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас - при сохранение в pdf, у нас меняются цвета, синий становится бледно голубым - подозреваю потому-что цвета не в CMYK.

Задача - подготовить к печати визитки, чтобы цвета были такие-же в pdf как мы видим в cdr. + сделать края на обрезку 3мм. (если их еще нету) и проставить crop marks.

Присылайте на [email protected] - кто первый пришлет, тому 5 $ + отзыв.

15 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
LKdesign
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Всё отлично.
Работа проверена быстро, оплата без задержек. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Разработка плаката на 8 марта.

    $30

    Нужно сделать плакат на 8 марта. идея плаката: 1.написать на верху с Поздравляем с 8 марта. 2. ниже сделать матрешек в ряд с права на лево по убыванию (для понятие с лева на права по возрастание) матрешек нужно ...

    Верстка полиграфии59 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Выполнение полиграфических работ

    Ищу партнера в Москве - индивидуального предпринимателя (или ООО), готового профессионально и качественно выполнять верстку, препринт и полиграфические работы (имеющего хорошие завязки в типографиях). Предполагается оформление работ по официальному договору, б/н платежи, всё 'по-белому'. Ваши цены должны ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать 2 презентации powerpoint

    Нужно сделать 2 презентации powerpoint. Дизайн обложки + внутрений шаблон. Потом все заверстать. Стиль - минимализм. Начинаем с дизайна обложки и внутреннего блока. Кол-во страниц - до 15 в каждой. Бюджет за обе - 500 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • A3 Постер

    Нужен постер A3 формата. Для проекта folkr.org Тема фольклер. Надо что то простое но чтоб вызывало внимание. Тексты я дам. The poster should include the following: * Venture name * Logo * Tagline (to be placed below the ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Готовый фотошоповский макет перевести в корел

    $15

    Здравствуйте фрилансеры. Есть существующий макет визитки в псд формате,его следует перевести в корел по требованиям типографии ,в большей степени сделать правильный! контур у логотипа (для конгрева и для бронзового контура). Вобщем следует подготовить визитку к ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн пластиковых карт

    $100

    Требуется придумать дизайн пластиковых карт. Три вида карт: «VIP», «15%» и «Накопительная». Для салона ювелирных изделий. Все три карты должны быть выдержанны в одном стиле. Свой стиль у фирмы есть, но в картах должно быть что-то новое. Сайт нашей фирмы ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать грамоту по образцу

    Нужно сделать грамоту по образцу - см. прложение. Гербы даем, окаймовку и шрифты и вообще целиком дизайн можно заменить. Главное сохранить текст - прилагается файл и гербы. Бюджет - 300 рублей.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад