Срочно. Сохранить в pdf

Сейчас - при сохранение в pdf, у нас меняются цвета, синий становится бледно голубым - подозреваю потому-что цвета не в CMYK.

Задача - подготовить к печати визитки, чтобы цвета были такие-же в pdf как мы видим в cdr. + сделать края на обрезку 3мм. (если их еще нету) и проставить crop marks.

Присылайте на [email protected] - кто первый пришлет, тому 5 $ + отзыв.