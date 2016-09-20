Сверстать книгу в pdf

Верстка полиграфииЗакрыт21 заявка603 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Из имеющихся материалов (фото и текст) необходимо сверстать книгу в предложенном стиле (см. вложение), примерный объум 40-50 страниц, сроки выполнения - до 3.10.2016

7 лет назад
Dudorova
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад