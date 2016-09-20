Сверстать книгу в pdf

Требуется разработка спецпредложения. 1. Предложение на групповое посещение Мурманской страусиной фермы. На формате А4 должно быть сформировано по печать. Что входит: - перевозка туда и обратно; - чайпитие с блинами из страусиного мяса в уютном кафе расположенном на ферме; - экскурсия ...