Верстка бумажного каталога

Требуется верстальщик или дизайнер с опытом работы для разработки рекламного макета, для дальнейшей печати в типографии. Макет требуется разрабатывать для рекламы на стендах в лифтах в подъездах домов. Макет размером А1 примерно. Если есть примеры ...
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Доброго времени суток
Требуется сверстать качественный проект для каталога часов (180 фото)
Задача:
1. Обрезать предоставленные фотографии (отделить от фона)
2. Разместить на листе (Фото + три строки описания: название, артикул, диаметр)
Требования:
1. Работу предоставляем в PSD с возможностью нам самостоятельно редактировать, при необходимости.
2. Все изображения должны быть одинакового размера на каждом листе
3. В заявке проекта сразу писать ориентировочную стоимость выполнения проекта
4. Возможность обсудить детали проекта голосом (watsapp/viber, либо другие мессенджеры)
С уважением
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