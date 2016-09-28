Подготовить для печати макеты визиток и конвертов

Верстка полиграфииЗавершен3 заявки255 просмотров
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Есть готовые макеты визиток и конвертов, сделанные в иллюстраторе. 

Нужно добавить метки для обрезки в Indesign и перевести цвета в пантоны.

7 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vadesign
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Выполнено быстро и качественно, буду обращаться еще. Спасибо.
Четко поставленная задача, адекватная обратная связь. Приятно работать с данным заказчиком.
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