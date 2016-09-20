Требуется верстальщик или дизайнер с опытом работы для разработки рекламного макета, для дальнейшей печати в типографии. Макет требуется разрабатывать для рекламы на стендах в лифтах в подъездах домов. Макет размером А1 примерно. Если есть примеры ...
Буклет для печати а5, 24 страницы, тщательная ретушь фото+переверстать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть иcходный разборной макет в ai. Каталог производителя входных дверей, 24стр. а5 формата, по 6 фото на 1
странице.
Задачи перед дизайнером:
1) Добавить 10 новых позиций по дверям, т.е. 10 новых фото. Предстоит тщательная ретушь фото – т.е. исходные фото не идеальные, но нужно сделать красивое аккуратное фото двери, которое будет не стыдно напечатать
в каталоге. Образец как выглядит исходное фото и какой должен быть результат – во
вложении. Т.е. фото местами пересвечены, это нужно выравнивать, где-то есть
пыль и наклейки, которые нужно зарисовать. Зеркала показывать таким образом,
как в образце. Также нужно доставить на дверях наличники, глазки, ручки,
накладки на замки и петли. Последние материалы будут предоставлены.
2) При обработке новых фото также нужно стремиться к определенным цветам дверей, живые образцы которых будут предоставлены дизайнеру. Т.е. придется на глаз подбирать цвет фото двери.
3) Поперемещать фото старых моделей дверей, так как новые модели добавляются не в конце каталога и должна быть определенная последовательность фото, согласно нумерации моделей.
4) Коррекция цветов фото старых моделей дверей -стремиться к определенным цветам дверей, живые образцы которых будут предоставлены дизайнеру. Т.е. придется на глаз подбирать цвет фото двери.
5) Фото пленок (в конце каталога) – нужнопереверстать с 6 фото на странице на 9 фото на странице. Есть утвержденная
концепция, как это должно выглядеть.
6) Коррекция цветов фото пленок - стремиться копределенным цветам дверей, живые образцы которых будут предоставлены дизайнеру. Т.е. придется на глаз подбирать цвет фото двери. Этот пункт
опционален, т.е. может как выполняться так и быть исключен, при определенных обстоятельствах.
7) Две корректировки по тексту в буклете, незначительные.
8) Замена скана сертификата на обороте задней обложки.
9) Новые варианты дизайна обложки в рамках нынешнейстилистики. Есть одно пожелание от клиента (будет предоставлено), плюс приветствуются варианты от дизайнера
10) На печать pdf файл/файлы согласно общепринятым требованиям к офсетнойпечати, могу дать перечень, при необходимости
Бюджет - 800-1000 грн в зависимости от качества и сроковвыполнения.
Сроки - 1 неделя, пункты 1-2 нужно сделать за 1-2 дня.
Ищу дизайнеров-фрилансеров, с которым буду работать напостоянной основе. Пока что интересуютисполнители ТОЛЬКО из г.Чернигов.
В дальнейшем задания могут быть разные - разработка лого, полиграфической продукции, наружной
рекламы и т.д.
Четкие ТЗ и порядочность воплате гарантирую, жду четкой работы и порядочности в работе в ответ
P.S. от 25 сентября:
Большое спасибо всем, кто откликнулся и предложил свои услуги :)
Нашел исполнителя на другой бирже
- Похожие заказы
- $8Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется разработка спецпредложения. 1. Предложение на групповое посещение Мурманской страусиной фермы. На формате А4 должно быть сформировано по печать. Что входит: - перевозка туда и обратно; - чайпитие с блинами из страусиного мяса в уютном кафе расположенном на ферме; - экскурсия ...Завершен7 лет назад
Нужно создать из символов(1.docx) чтобы получить символ(2.png) но без рамки. Нужно чтобы символ был с 3D эффектом. Файл нужен для полиграфии, печати на футболках и кружки.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно внести изменения в готовый дизайн визитки. Есть визитка в формате .ai 1. Заменить растровый логотип на векторный (предоставлю). 2. Изменить цвет одного элемента. 3. Изменить телефоны. 4. Проверить размер на соответствие стандарту для визиток. 5. Сделать 2 ...Завершен7 лет назад
Есть исходники 4х афиш, три афиши в Фотошопе, одна в Кореле. Исходники здесь: https://yadi.sk/d/O6nsvt2cvBrMG Нужно сделать флайер - стандартных, типовых размеров, двухсторонний, цветной. Работу надо сделать к пятнице (16.09) к обеду до 14.00 мск. Первая сторона РЭП в Брюгге: Афиша ...Завершен7 лет назад
- $15
Имеется каталог в Indesign - см. вложенный файл. В него нужно вставить 1 разворот с новой продукцией - описание серии и 4 средств. Все картинки и текст, к-ые нужно вставить, имеются. И соответственно, добавить этот раздел в ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Есть немного кривой макет визитки 1+0, нужно подправить, вывести элементы навылет + установить кресты для резки. Итог нужен в Иллюстраторе. Оплата только Яндекс.Деньги рубли или на российский Сбербанк, опять же рубли = 320 руб Не забудьте ...Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать оригинальный дизайн и верстку электронной книги (ebook) на английском языке в формате PDF для распространения посредством электронной почты. Книга будет абсолютно бесплатной для пользователей. Объем книги 13 страниц в виде Word Doc (Arial ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать верстку для каталога по новому продукту: что есть: - фирменный стиль - наброски по компановке - тексты что нужно: - дизайн - верстка - цветные графики Общение через е-мейлВерстка полиграфии10 заявокЗакрыт7 лет назад
надо оформить красиво с двух сторон и подготовить макет к печати. красиво, это: стильно, гармонично, аккуратно, достаточно просто. что примерно мне нужно: черновик: http://joxi.ru/Drlel8H4PJxxmP обратная сторона: http://joxi.ru/eAOKMXF4Y7DeAo сделан тут: http://визитка-даром.рф в нем изменить: 1. поменять местами половинки. чтобы слева была пустая комната, а справа - то, ...Завершен7 лет назад