Буклет для печати а5, 24 страницы, тщательная ретушь фото+переверстать

Есть иcходный разборной макет в ai. Каталог производителя входных дверей, 24стр. а5 формата, по 6 фото на 1

странице.

Задачи перед дизайнером:

1) Добавить 10 новых позиций по дверям, т.е. 10 новых фото. Предстоит тщательная ретушь фото – т.е. исходные фото не идеальные, но нужно сделать красивое аккуратное фото двери, которое будет не стыдно напечатать

в каталоге. Образец как выглядит исходное фото и какой должен быть результат – во

вложении. Т.е. фото местами пересвечены, это нужно выравнивать, где-то есть

пыль и наклейки, которые нужно зарисовать. Зеркала показывать таким образом,

как в образце. Также нужно доставить на дверях наличники, глазки, ручки,

накладки на замки и петли. Последние материалы будут предоставлены.

2) При обработке новых фото также нужно стремиться к определенным цветам дверей, живые образцы которых будут предоставлены дизайнеру. Т.е. придется на глаз подбирать цвет фото двери.

3) Поперемещать фото старых моделей дверей, так как новые модели добавляются не в конце каталога и должна быть определенная последовательность фото, согласно нумерации моделей.

4) Коррекция цветов фото старых моделей дверей -стремиться к определенным цветам дверей, живые образцы которых будут предоставлены дизайнеру. Т.е. придется на глаз подбирать цвет фото двери.

5) Фото пленок (в конце каталога) – нужнопереверстать с 6 фото на странице на 9 фото на странице. Есть утвержденная

концепция, как это должно выглядеть.

6) Коррекция цветов фото пленок - стремиться копределенным цветам дверей, живые образцы которых будут предоставлены дизайнеру. Т.е. придется на глаз подбирать цвет фото двери. Этот пункт

опционален, т.е. может как выполняться так и быть исключен, при определенных обстоятельствах.

7) Две корректировки по тексту в буклете, незначительные.

8) Замена скана сертификата на обороте задней обложки.

9) Новые варианты дизайна обложки в рамках нынешнейстилистики. Есть одно пожелание от клиента (будет предоставлено), плюс приветствуются варианты от дизайнера

10) На печать pdf файл/файлы согласно общепринятым требованиям к офсетнойпечати, могу дать перечень, при необходимости

Бюджет - 800-1000 грн в зависимости от качества и сроковвыполнения.

Сроки - 1 неделя, пункты 1-2 нужно сделать за 1-2 дня.

Ищу дизайнеров-фрилансеров, с которым буду работать напостоянной основе. Пока что интересуютисполнители ТОЛЬКО из г.Чернигов.

В дальнейшем задания могут быть разные - разработка лого, полиграфической продукции, наружной

рекламы и т.д.

Четкие ТЗ и порядочность воплате гарантирую, жду четкой работы и порядочности в работе в ответ

P.S. от 25 сентября:

Большое спасибо всем, кто откликнулся и предложил свои услуги :)

Нашел исполнителя на другой бирже