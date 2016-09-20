Требуется верстальщик/дизайнер для разработки рекламных баннеров Corel

Требуется верстальщик или дизайнер с опытом работы для разработки рекламного макета, для дальнейшей печати в типографии. Макет требуется разрабатывать для рекламы на стендах в лифтах в подъездах домов. Макет размером А1 примерно. Если есть примеры подобных работ, просьба указать.

Стоимость: от 500 руб. за сверстанный макет рекламного полотна для типографии. Разместить всю рекламу по местам, проверить, где что не правильно сделано.

Сроки ваши, в пределах разумного.