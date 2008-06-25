Верстка/дизайн буклета (16 страниц), срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок298 просмотров

Необходим 16-страничный буклет формата А5. Так как уже нет времени работать/размышлять над дизайном, хотелось бы уже готовую работу (сделанную для кого-то ранее) в формате .qxd (не старше версии 4,1 russian) - сами вставим тексты и нужные фотографии. Цветовая гамма - бело-сине-красная. Фон страниц - светлый. Разные дизайнерские фишечки очень приветствуются. Если автор готов сам вносить изменения - тоже хорошо, просто аврал, нужно посидеть, все тексты и фото вставить, логотип, а дизайн уже не меняя и не придумывая (времени нет). Время необходимое день-два. Желательно день - то есть уже сегодня. :( Оплата как за работу на разработку дизайна, верстку, подготовку к печати. Цены пожалуйста сами напишите. И очень жду ответов и работ (примеров буклетов).

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Извините за беспокойство. Найден человек, который начал делать проект.

17 лет назад
natalia_1980feb
Наталия 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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