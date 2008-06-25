Необходимо сделать дизайн визитки. визитка двух сторонняя: английский и украинский текст: ФИО длинный перечень ассоциаций и груп, в который входит человек телефон мобильный телефон рабочий факс ...
Верстка/дизайн буклета (16 страниц), срочно
Необходим 16-страничный буклет формата А5. Так как уже нет времени работать/размышлять над дизайном, хотелось бы уже готовую работу (сделанную для кого-то ранее) в формате .qxd (не старше версии 4,1 russian) - сами вставим тексты и нужные фотографии. Цветовая гамма - бело-сине-красная. Фон страниц - светлый. Разные дизайнерские фишечки очень приветствуются. Если автор готов сам вносить изменения - тоже хорошо, просто аврал, нужно посидеть, все тексты и фото вставить, логотип, а дизайн уже не меняя и не придумывая (времени нет). Время необходимое день-два. Желательно день - то есть уже сегодня. :( Оплата как за работу на разработку дизайна, верстку, подготовку к печати. Цены пожалуйста сами напишите. И очень жду ответов и работ (примеров буклетов).
===
Извините за беспокойство. Найден человек, который начал делать проект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии56 заявокЗакрыт17 лет назад
Нам нужнен дизайнер и печатная компания для работы над глянцевым журналом. Размер журнала 17 см х24см или что-то близкое к этому размеру. Пожалуйста, пишите свои предложения. Спасибо.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сканы печатной продукции: 9 листов А4 2 листа А4 (1 сгиб) 4 листа А4 (2 сгиба) Не уверен, что правильно указал формат, в общем, в сложенном ...Верстка полиграфии37 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
На основе имеющегося образца разработать визитку , сохранить в формате illustrator'a , вбить данные (Ф.И.О. тел. и т.п.) Пожелания: цвет визитки - темно синий , надпись - теснение серебро, лого автомбиля ...Завершен17 лет назад
- $20
Срочно требуется быстро создать макет рекламного объявления на финасовую тематику в соответсвии со ст.28 Закона о Рекламе. Оплата только по БЕЗНАЛУ (пластик, расчетный или лицевой счета) ! Никаких электронных денег.Завершен17 лет назад
Сделать макет рекламной растяжки (предполагается печать на виниле), размер 2x2 метра. Есть все рисунки, нужно просто грамотно оформить и правильно сверстать макет. Цена не определена, предлагайте.. P.S. Выберем человека предложившего наиболее ...Верстка полиграфии39 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн визитной карточки для фотографа мой сайт a-mikheev.ru хотелось бы видеть: фирменный стиль (логотип) плюс контактная информация строго и стильно в виде хохломы не надо! Ваши ...Завершен17 лет назад
1.Тз на штендер Общий вид – По периметру золотая рама как на картине, фон цветной, пастельный. На фоне – букет (или часть букета) - Логотип, ...Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть логотип. Нужно разработать макет визитки и макет рекламы для газеты. Срок 2-3 дня. Предоплата 50%. Логотип прилагается.Завершен17 лет назад
Нужно сделать полиграфию Есть сайт wapix.com.ua Нужно сделатьразработку флаера размером с визитную карточку рекламирующую сайт. Что то типа: качай все на ШАРУ через WAP точку в Украине...Закрыт17 лет назад