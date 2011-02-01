Вывеска над магазином

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок146 просмотров

Размер 12,80м x 80cm

Идея есть / цветовые решение также и тексты готовы

От вас цена сроки ( желательно до четверга (Завтро) )

14 лет назад
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад