Требуется разработать шрифт, которым написано название фирмы (все буквы продумать в таком же стиле). Нужно сделать все сегодня. Жду предложений ICQ 694464
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сразу говорю:
Конкретного т3 нету.
Надо удивить заказчика.
Люди продают шины.
Ваши предложения сюда. И цены тоже кстати.
Если нету портофолио - не писать
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