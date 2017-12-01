Требуется сделать (отснять в Алмате и смонтировать) ролик 3-4 минуты для Ютуба Приветствуется в формате влога Тема: экскурсии по Алмате на электро-автобусе Описание https://drive.google.com/file/d/0BzdNMt0dGzwNU3l6NmdQYzJiaU0/view?usp=sharing В заявке ...
Анимационный ролик для компании
Добрый день.
Нужен анимационный ролик (можно в виде дудл видео) для компании занимающейся бухгалтерскими услугами для бизнеса под ключ (сценарий, озвучка и монтаж ролика).
Ссылка на сайт для информации о компании: http://bc-expert.pro/
Длина ролика примерно 45 секунд
По информационному наполнению нравится как сделано в роликах ниже
Можно взять информацию из этих 3
https://www.youtube.com/watch?v=wZYWkj6mcp8
https://www.youtube.com/watch?v=TUzy2qs9G5g
https://www.youtube.com/watch?v=KaTv5GdtyoI
Самая главная задача ролика донести до клиента, что бухгалтер на аутсорсинге (то есть удаленный бухгалтер) лучше чем штатный бухгалтер, донести главные преимущества, и к финалу ролика подвести клиента, чтобы он обращался именно в данную компанию . Соответственно в ролике должны будут присутствовать логотип и контактные данные (контакты можно в конце ролика)
Выбранный исполнитель
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