Анимационный ролик для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок224 просмотра

Добрый день. 

Нужен анимационный ролик (можно в виде дудл видео) для компании занимающейся бухгалтерскими услугами для бизнеса под ключ (сценарий, озвучка и монтаж ролика).

Ссылка на сайт для информации о компании:  http://bc-expert.pro/

Длина ролика примерно 45 секунд

По информационному наполнению нравится как сделано в роликах ниже

Можно взять информацию из этих 3 

https://www.youtube.com/watch?v=wZYWkj6mcp8

https://www.youtube.com/watch?v=TUzy2qs9G5g

https://www.youtube.com/watch?v=KaTv5GdtyoI

Самая главная задача ролика донести до клиента, что бухгалтер на аутсорсинге (то есть удаленный бухгалтер) лучше чем штатный бухгалтер, донести главные преимущества, и к финалу ролика подвести клиента, чтобы он обращался именно в данную компанию . Соответственно в ролике должны будут присутствовать логотип и контактные данные (контакты можно в конце ролика)

8 лет назад
iiantonii
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$57
5 дней
Спасибо за хорошую работу. Рекомендую.
Вежливый заказчик. Доводит проекты до конца. Оплата в срок. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад