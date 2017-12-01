Анимационный ролик для компании

Добрый день.

Нужен анимационный ролик (можно в виде дудл видео) для компании занимающейся бухгалтерскими услугами для бизнеса под ключ (сценарий, озвучка и монтаж ролика).

Ссылка на сайт для информации о компании: http://bc-expert.pro/

Длина ролика примерно 45 секунд

По информационному наполнению нравится как сделано в роликах ниже

Можно взять информацию из этих 3

https://www.youtube.com/watch?v=wZYWkj6mcp8

https://www.youtube.com/watch?v=TUzy2qs9G5g

https://www.youtube.com/watch?v=KaTv5GdtyoI

Самая главная задача ролика донести до клиента, что бухгалтер на аутсорсинге (то есть удаленный бухгалтер) лучше чем штатный бухгалтер, донести главные преимущества, и к финалу ролика подвести клиента, чтобы он обращался именно в данную компанию . Соответственно в ролике должны будут присутствовать логотип и контактные данные (контакты можно в конце ролика)