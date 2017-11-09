Доброго дня. Меня зовут Тимофей. Живу я теперь в Санкт-Петербурге, переехал из Владивостока. Там я работал ведущим на корпоративах, юбилеях и рекламных компаниях. По большей части сотрудничал с праздничными агенствами. Коих и тут ...
Видеоролик для Ютуба
Требуется сделать (отснять в Алмате и смонтировать) ролик 3-4 минуты для Ютуба
Приветствуется в формате влога
Тема: экскурсии по Алмате на электро-автобусе
Описание
https://drive.google.com/file/d/0BzdNMt0dGzwNU3l6NmdQYzJiaU0/view?usp=sharing
В заявке указывать стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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