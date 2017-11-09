Видеоролик для Ютуба

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка195 просмотров

Требуется сделать (отснять в Алмате и смонтировать) ролик 3-4 минуты для Ютуба

Приветствуется в формате влога

Тема: экскурсии по Алмате на электро-автобусе

Описание

https://drive.google.com/file/d/0BzdNMt0dGzwNU3l6NmdQYzJiaU0/view?usp=sharing

В заявке указывать стоимость и сроки

8 лет назад
pakaln
Эдуард 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров