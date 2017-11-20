Создание рекламного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки509 просмотров

Создание рекламного видео ролика для интернет оператора.

8 лет назад
Sin15
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$130
7 дней
Отлично выполненная работа, при чем раньше срока. Спасибо!
Отличный заказчик,чёткое ТЗ,своевременная оплата.Было комфортно работать.Однозначно рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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