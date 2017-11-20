Создание рекламного ролика

Доброго дня. Меня зовут Тимофей. Живу я теперь в Санкт-Петербурге, переехал из Владивостока. Там я работал ведущим на корпоративах, юбилеях и рекламных компаниях. По большей части сотрудничал с праздничными агенствами. Коих и тут ...