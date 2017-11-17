Инфографику ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен17 заявок254 просмотра

порядка 40-50 секунд

голос уже записан.

надо сделать видеоряд

8 лет назад
audilex
49 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$57
5 дней
Все отлично получилось. респекты.
Отлично сработали. Точная постановка задачи, оплата сразу. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад