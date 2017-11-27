Сменить текст в видео.

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Завершен8 заявок255 просмотров

Есть видео с русским текстом, нужно поменять фразы на другой язык, фразы прилагаю в задании.

Больше никакого раздражения на коже - Koniec z podrażnieniem skóryПерестань переплачивать - Przestań przepłacaćСпустя 5 минут - Po 5 minutachЖми кнопку в магазин - Klikaj ZAMOWТвоя кожа будет гладкойi нежной как у младенца  - Twoja skóra będzie gładka jak pupa niemowlakaОт ужасой растительности не останется ни следа  - Zaden włos niema szansПопрощайся с зарослями быстро, дешево и просто - Pożegnaj się z zaroślami szybko, tanio i prostoNie zwlekaj. Zamów teraz

8 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Akteon23
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
все ок
Хороший заказчик, оплата вовремя, всё честно и ясно) рекомендую)

Заявки фрилансеров

Akteon23
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад