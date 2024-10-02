Базовый монтаж для Ютуб

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт3 заявки67 просмотров

Разговорные 15-минутные видео

Монтаж видеороликовОбработка видеоРедактирование видео
17 часов назад
Федор
2 дня в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
28 лет
10 месяцев в сервисе
Был
9 часов назад
2 отзыва
9 часов назад
Маркус
 
44 года
год в сервисе
Был
9 часов назад
15 часов назад
Дмитрий
 
25 лет
2 дня в сервисе
Был
14 часов назад
15 часов назад