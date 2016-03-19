Добрый день, Есть 2 видео: 1) https://yadi.sk/i/4mN-rAceqHoMH 2) https://yadi.sk/i/yYHQC2jdqHoiN Необходимо: 1) Файлы весят много. Нужно сжать без сильной потери качества 2) Нанести вотермарки по принципу "шахматный порядок". ...
Добавить компанию на фотобанки (видеостоки)
Нужно добавить компанию на стоки.
от вас - опыт работ со стоками, знание требований к материалу.
настройка stocksubmitter
детали по скайп: на странице контактов
оплата договорная. возможно также и ведение аккаунтов.
Заявки фрилансеров
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