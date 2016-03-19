Добавить компанию на фотобанки (видеостоки)

Нужно создать 3-4 минутный видеоролик в виде графики, анимации, который бы доступно объяснил суть проекта. Тематика - суд. Суть достаточно простая, нужно это внятно объяснить тем, кто далек от понимание, что такое суд. Минимум "излишеств". ...