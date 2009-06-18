Конвертануть небольшое видео в мп4 видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен22 заявки373 просмотра

Есть видео в вма

надо его конвертануть

НО конвертануть а не просто расширение сменить

http://www.nailibragimov.kz/wp-content/uploads/video/videoclip1.rar

WordPress
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Coolman1987
Анатолий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отличная работа. терпеливый и доводит дело до конца

Заявки фрилансеров

Coolman1987
Анатолий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработать видео ролик

    Нужно обработать десять - пятнадцать коротких видеороликов - убрать звук, добавить фоновую музыку. Ролики небольшие десять - шестьдесят секунд. Предложения оставляйте здесь.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ночная видеосъёмка (Только для Питера)

    $50

    Требуется оператор с крутой камерой (чем больше, тем лучше, качество видео значения не имеет). Каждый выезд длится по времени максимум 30 минут. Работа по выходным, в центре города. ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вытянуть один flv ролик.

    Требуется вытянуть один флв ролик из плеера в интернете и чуть чуть его кропнуть (обрезать), и передать мне. P.S Не ютуб.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Анимированный анонсный ролик.

    $100

    10 секунд флеш анимата без людей со средней динамикой объектов. Текст. Без звуковой дорожки. Срок - 5 дней с момента заключения договора. Прямая ссылка на "опыт работы". Подробности - в личку. С уважением

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео-ролик - презентация.

    Необходимо создать презентационный видеоролик на 2 - 3 минуты, с добавлением анимации в стиле имеющейся дизайн-концепции и тематического фото и видео-контента. Обязательны примеры подобных работ и умение работать в Adobe After Effects. Просьба при отписывании ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переконвертировать видео

    Имеется 3 файла в формате rmvb, не самого лучшего качества (общая продолжительность видео 50 минут, объем 182 МБ). Требуется переконвертировать без потери качества в какой-то общепринятый формат с возможностью просмотра на DVD плеере. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Только для Москвы. Снять обучающий фильм.

    Добрый день всем. Нужно снять обучающее видео. Как делать кальян. Съемки будут проходить в ресторане на м. Тульское. 1-2 съемочных дня по восемь часов + монтаж + изготовление двд + наложение простейших эффектов ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание мультимедийного ролика

    $1000

    Требуется по сценарию создать мультимедийный (флеш) ролик и наложить на музыку. Стилистика акварель или масло по стеклу. Навыки: рисовать от руки, знание флеш анимации.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарезка видео (адалт)

    Работа на постоянной основе. Я буду вам присылать адалт фильмы, а вы должны резать их на ролики по 5-20 мин. (и если нужно - кодировать в др. формат). Т.е. вырезать из видео сцены. В ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Видео. Тема:Я люблю делать то, что другие не любят

    $50

    Необходимо снять себя на веб-камеру, видеокамеру, телефон (с приемлемым качеством) видеоролик, почему Вам нравится делать то, что другие терпеть не могут. Продолжительность от 15 секунд, но не более минуты. Ролик должен находиться на ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад